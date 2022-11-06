10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Van’da 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hapis cezası bulunan H.H. isimli şahıs, 5 Kasım 2022 tarihinde jandarmanın dedektifleri tarafından yakalandı. 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.H. isimli şahıs, JASAT ekiplerince yakalanarak Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Toplum düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir” denildi.