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10 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi
KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE 10 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN LİNÇ EDİLMEYE ÇALIŞILAN ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Asayiş 16.07.2020, 17:40
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 10 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen ve vatandaşlar tarafından linç edilmeye kalkışılan şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde dün 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Z.Y. adlı şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. İşlemleri tamamlanan Z.Y. adlı şahıs, Gölcük adliyesine sevk edildi.
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