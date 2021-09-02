banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Konut kredileri cep yakıyor!
Konut kredileri cep yakıyor!
3600 ek gösterge için umutlandıran açıklama
3600 ek gösterge için umutlandıran açıklama
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek

10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı

Antalya’nın Aksu ilçesi Kumköy sahilinde denize giren 10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı. Babası tarafından denizden çıkarılan kız çocuğu, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Asayiş 02.09.2021, 15:00
10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı

Antalya’nın Aksu ilçesi Kumköy sahilinde denize giren 10 yaşındaki kız çocuğunu deniz kaplumbağası ısırdı. Babası tarafından denizden çıkarılan kız çocuğu, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Serik ilçesinde yaşayan ve babası ve kardeşi ile birlikte denize giren Tanem Çetin’i (10), deniz kaplumbağası ısırdı. Olay sonrası çok acı çektiğini ve bir şeyin çimdiklediğini sandığını belirten Tanem Çetin, “Denize gitmiştik, yüzerken babam bir şeyin üstüne basmış. Beni kendine doğru çekerken ayağıma bir şey değdi ve ısırdı. Babam beni kurtarmak için yanıma geldi. Sanki beni bir şey çimdiklemiş gibi hissettim. Babam beni sürükleyip çıkartırken ayağıma bir şey değdi. Ondan sonra da bacağımın morardığını görünce hemen eve gelip üstümü değiştirip, hastaneye gittik” dedi.

Yorumlar (0)
31°
açık