10 yaşındaki Berat’ın yaşam mücadelesi sürüyor

Bolu’da bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki Berat Sezer’e hızla gelen otomobilin çarpması sonucunda küçük çocuk yoğun bakıma alındı. Küçük çocuğun yaşam mücadelesi 9 gündür sürüyor.

Kaza, 16 Şubat tarihinde Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uçar Sokak üzerinden Karadere Caddesi yoluna 10 yaşındaki Berat Sezer, bisikletiyle gezintiye çıktı. 10 yaşındaki Berat, Karadere Caddesi yolu üzerinde bisikletini kullandığı esnada, aynı cadde üzerinden suratle ilerleyen İ.C.Y. idaresindeki 14 AU 949 plakalı otomobilin çarpmasıyla savruldu. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Berat Sezer, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aradan geçen dokuz günün ardından 10 yaşındaki Berat Sezer’in yaşam mücadelesi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücünün denetimli serbestlikten serbest kaldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.