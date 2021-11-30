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10 köpeğin saldırına uğrayan çocuğun ailesi hayvanseverlere tepki gösterdi

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde okul sonrası eve dönen küçük çocuk, 10 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğun ailesi ise köpeklerin sokaklardan alınıp barınağa konmasını isteyerek, bu duruma engel olan hayvanseverlere ise tepki gösterdi.

Asayiş 30.11.2021, 14:33
10 köpeğin saldırına uğrayan çocuğun ailesi hayvanseverlere tepki gösterdi

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde okul sonrası eve dönen küçük çocuk, 10 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğun ailesi ise köpeklerin sokaklardan alınıp barınağa konmasını isteyerek, bu duruma engel olan hayvanseverlere ise tepki gösterdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Koca (12), okuldan çıkarak evine doğru gitmeye başlamıştı. Koca, yolda önüne çıkan 10 sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı. Ayşe ve Serdar Koca çifti çocuklarının eve gelmemesinden şüphelenerek aramaya koyulmuştu. Amcası Ali Osman Koca, okul yolunda aradığı Enes’i sokak köpeklerinin arasında kanlar içerisinde yüzüstü yatarken bulmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumunun ağırlaşması üzerine çocuk Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. Vücudunun pek çok yerinde köpek ısırıklarıyla ağır yaralanan Enes Koca, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Enes’in ailesi ise İHA muhabirine yaptıkları açıklamada, köpeklerin sokaklardan alınıp barınağa konmasını isteyerek, hayvanseverlere tepki gösterdi.

“Anasına babasına bakamayan insanlar gelmişler, iki kilo et alıp, tavuğun parçalarını toplayıp hayvanların önüne atarak vicdanlarını yumuşatıyor”

Enes’i bulan amca Ali Osman Koca, Enes’in şu an yoğun bakımda olduğu bilgisini vererek, “Ameliyatları var. Bünyesinin toparlanmasını bekliyorlar. Bacağından, kafasından iki üç tane ameliyat olacak. Enes’in üstünü tamamen parçalamış köpekler. Üzerinde hiçbir şey kalmamış. Anadan üryandı. Bacakları, kolları olmak üzere köpekler tarafından dişlenmemiş hiçbir yeri kalmamış. Ayrıca parçalamış köpekler ısırdıkları yerleri. Ta kasları görünüyordu Enes’in. Bu hayvanları dün bizi ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı’na da söyledik. O da, ‘Biz bir şey yapamıyoruz. Hayvanseverler arabamızı taşlıyor. Bizi mahkemeye veriyorlar.’ diyor. Hayvanseverler gelsin şimdi yeğenimin hesabını versin. Anasına babasına bakamayan insanlar gelmişler, iki kilo et alıp, tavuğun parçalarını toplayıp hayvanların önüne atarak vicdanlarını yumuşatıyor. Sen önce anana babana bak. Sen daha anana babana bakmaktan acizsin. Bunların hepsi böyle” dedi.

“Enes, Yasin suresini ezberlersem bana bir köpek al demişti”

Enes’in babası Serdar Koca, Enes’in köpekler tarafından saldırıya uğramasının okul çıkışında olduğunu dile getirerek, “5-10 dakika geç çıkmış okuldan. Topluluk halde çıkmamış. Ondan sonra köpekler kovalayıp saldırmış. Bir tarlaya gitmiş. Üstü başı çırılçıplak, parçalamışlar her yerini. Amcası buluyor. Şu anda yoğun bakımda. Ameliyat olacak. İki tane kemik atarak hayvan sevilmiyor. Bahçesinde bağında baksın hayvana. Bir torba kemik bıraktıklarında hayvanseveriz diyorlar kendilerine. Enes hayvanları çok severdi. Yasin suresini ezberlersem bana bir köpek aldı dedi. Gittim Sivas kangalı aldım. 6 ay büyüttükten sonra onu da çaldılar” ifadelerini kullandı.

“Bu hayvanseverler götürsünler köpekleri koyunlarında yatırsınlar”

Babaanne Gülşen Koca ise dışarıda sokak hayvan istemediklerini belirterek, “Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Kendimiz dışarı çıkamıyoruz. Hiçbir yerde, köylerde dahi dışarı çıkamıyoruz. Bu köpeklere bir çare bulsunlar. Herkes besleyecekse evinde beslesin. Biz dışarıda köpek istemiyoruz. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Benim çocuğumu değerini nasıl kazanacak onlar. Bacağında, kafasında, vücudunda hasar var. Her yeri paramparça. Biz ne yapacağız şimdi çocuğumuzu. Ne yapalım. Bu hayvanseverler götürsünler köpekleri koyunlarında yatırsınlar. Çocuğumuzun durumu iyi değil. Doktorlar iyi diyor ama benim çocuğumun psikolojisi kaybolacak. Yarın çıkamayacak bir daha. Ben bakkala da mı göndermeyeceğim çocuğumu?” diye konuştu.

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