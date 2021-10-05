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MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
10 ilçede DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 05.10.2021, 11:19
İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.