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10 ilçede DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 05.10.2021, 11:19
10 ilçede DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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