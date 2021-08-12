10 dakikalık sağanak sokakları göle çevirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 10 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur kent merkezinde yolları adeta göle çevirdi.

Düzce’de beklenen yağmur bugün başladı. Bir anda bastıran yağmur kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış, cadde ve sokakları adete göle çevirdi. Yağan yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ve araç ile bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar göle dönen cadde ve sokaklarda karşıdan karşıya geçerken güçlük çekerken, araç sürücüleri ise göle dönen yollarda düşük hızda ilerledi.