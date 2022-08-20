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10 bin balya ot yanarak kül oldu

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Mollaahmet Mahallesinde 10 bin balya ot yanarak kül oldu.

Asayiş 20.08.2022, 11:26
10 bin balya ot yanarak kül oldu

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Mollaahmet Mahallesinde 10 bin balya ot yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Mollaahmet Mahallesinde boş arazide çiftçilerin kış ayları için hazırladığı otlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, Horasan Köprüköy ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Saat 16.00 sıralarında başlayan yangın itfaiye ekipleri ve Horasan Belediyesine ait iş makinalarının yoğun çalışması sonucu çevrede bulunan evlere sıçramadan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı.

Mahalle Muhtarı Yüksel Duman ve bazı vatandaşlara ait yaklaşık 10 bin balya ot yanarak kül oldu. Çiftçilerin büyük emek vererek biçtiği otların yanarak kül olması ise vatandaşları derin üzüntüye boğdu.

Yangın ile ilgili ilçe jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

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