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10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

Ağrı’da üzerine kaynar su dökülen 10 aylık bebek Erzurum’da tedavi altına alındı.

Asayiş 13.10.2021, 09:14
10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

Ağrı’da üzerine kaynar su dökülen 10 aylık bebek Erzurum’da tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ekim tarihinde Ağrı merkez Taştekne Mahallesi’nde evde yakınları çay içtiği sırada çaydanlığı çekerek deviren 10 aylık İsmail Sencer’in elinde ve ayağında yanıklar oluştu. Ağrı’dan Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edilen bebeğin tedavisi devam ediyor.

Anne Sümeyra Doğan, “Ben mutfaktaydım. O sırada kayınvalidemler çay içiyorlardı. İsmail Sencer demliği çekerek devirmiş. Elinde yanmadan dolayı şişme oldu. Emeklemeye yeni başlamıştı. Çok şükür şu an durumu daha iyiye gidiyor. Yeni emekleyen, yeni yürümeye başlayan çocuklara anneler çok dikkat etmeli. Biz ihmal ettik. Önce bardakları mutfağa götürdüm, keşke önce çaydanlığı götürseydim” diye konuştu.

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