10 aylık bebeğin öldüğü kaza ile ilgili 1 tutuklama

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 10 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili kaza mahallini terk ettiği ileri sürülen şoför tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 11 Haziran’da akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken takla atan 35 UKP 44 plakalı araç içerisinde bulunan 10 aylık bebek A.Ç.G. hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde yapılan polis incelemesinde, takla atan araca arkadan başka bir aracın vurduğu tespit edildi.

Dedektif gibi iz sürüldü

Kazanın ardından kaçtığı belirlenen sürücü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, sosyal medyada kazayı gördüğünü söyleyen görgü tanıklarını da dinledi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kazaya sebep olduğu öne sürülen gri aracı yakalamak için dedektif gibi çalıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre tespit edilen aracın sürücüsü Ç.S. ile iletişime geçildi.

Suçunu itiraf etti

Polisin evinde ulaştığı şüpheli Ç.S. ve evindeki Y.B.E. isimli 2 şüpheli, suçlarını kabul ederek kazaya kendi araçlarının sebebiyet verdiğini ve aracın şu an tamircide olduğunu itiraf etti. Tamirciye giden ekipler, yapılan kontrolde kazaya sebebiyet veren 35 HB 2559 plakalı araçta hasar olduğunu gördü.

Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Ç.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.