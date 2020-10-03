10 aydır kılık değiştirerek kaçan cezaevi firarisi İzmir’de yakalandı
12 YIL ÖNCE ADANA’DA CİNAYET İŞLEYİP CEZAEVİNE KONULAN; ANCAK 10 AY ÖNCE FİRAR EDEN A.İ.G., İZMİR’DE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI.
12 yıl önce Adana’da cinayet işleyip cezaevine konulan; ancak 10 ay önce firar eden hükümlü, İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
2008 yılında Adana’da F.C.Ç isimli kişiyi öldüren ve cezaevine konulan A.İ.G, yaklaşık 10 ay önce cezaevinden firar etti. Kılık değiştirerek 10 ay boyunca kaçmayı başaran A.İ.G., İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan abisi V.G’nin evine gelerek burada konaklamaya başladı. Kaçak mahkum A.İ.G’nin ağabeyinin evinde kalacağı bilgisine erişen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ekipler, A.İ.G ve ağabeyi V.G’yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.İ.G’nin, buradaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine konulacağı öğrenildi.
A.İ.G’nin, “kasten adam öldürme” ve “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından 2, ağabeyi V.G’nin ise “basit yaralama”, “başkasına ait banka ve kredi kartlarının kullanılması” ve “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından toplamda 6 arama kaydının bulunduğu tespit edildi.
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