1 Saatlik uygulamada 13 bin lira ceza

DÜZCE (İHA) – Düzce Trafik Tescil ve Denetleme şube müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde genel trafik denetimi yapıldı. Yapılan uygulama kapsamında 8 araç bağlanırken, 18 araç sürücüsüne de 13 bin lira ceza yazıldı.

Korona virüs ile mücadele bir yandan devam ederken, bir yanda da araçlarda denetimler devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin merkezinde genel trafik denetimi gerçekleştirdi. Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ön cam filmi, muayene, sigorta, araç üzerinde ruhsata işlenmeyen yazı ve fotoğraf, minibüslerde sosyal mesafe, maske ile hijyen, emniyet kemeri ve direksiyon başında telefonla konuşmak suçları kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 8 araç trafikten men edilirken, 18 araç sürücüsüne ise 13 bin lira cezai işlem uygulandı.