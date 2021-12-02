banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
CIA'de cinsel istismar skandalı!
CIA'de cinsel istismar skandalı!
Türkiye düşmanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı
Türkiye düşmanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı
Benzine 44 kuruş zam!
Benzine 44 kuruş zam!

1 Milyonluk vurgun için dublör ile vekaletname düzenlediler: İşte o anlar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sahte kimlik ve dublör ile düzenlenen vekaletnameyle 1 milyon liralık gayrimenkulü satışı için yaptırılmak istenilen sahtecilik işlemi, tapu personellerin dikkati sonucu engellendi. Olay anı saniye saniye kameralara yansırken, şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 02.12.2021, 16:27
1 Milyonluk vurgun için dublör ile vekaletname düzenlediler: İşte o anlar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sahte kimlik ve dublör ile düzenlenen vekaletnameyle 1 milyon liralık gayrimenkulü satışı için yaptırılmak istenilen sahtecilik işlemi, tapu personellerin dikkati sonucu engellendi. Olay anı saniye saniye kameralara yansırken, şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Çerkezköy Tapu Müdürlüğüne yetki sınırları dahilinde bulunan ve mülkiyeti E.Ö. adlı kişiye ait taşınmazın maliki sıfatıyla, Çerkezköy Tapu Müdürlüğü’ne gelen S.C. isimli şahıs satış başvurusu yapmaya çalıştı. Çerkezköy Tapu Müdürlüğü personellerince yapılan incelemede, işlem için verilen vekaletnamedeki kişi ile müdürlük kayıtlarında bulunan malikin fotoğraf, imza ve yazı örneklerinde farklılıklar tespit edildi. Bunun üzerine müdürlük yetkilileri, asıl mal sahibine telefon ile ulaşarak, taşınmazın satmak üzere vekaletname verip vermediği soruldu, malikin böyle bir talebinin olmadığı ve vekaletteki kişileri de tanımadığının bildirilmesi üzerine Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürünün koordinatörlüğünde konu emniyet birimlerine aktarıldı.

Normal işleme devam edilip polis çağrıldı

Bunun üzerine yapılacak operasyonun sekteye uğramaması ve suçüstü yapılabilmesi için sanki yapılan başvuru sahte bir işlem değilmiş gibi hazırlanarak, taraflar akit için tapu müdürlüğüne davet edildi. Yapılan başvurunun imza aşamasında polis ekipleri tapu müdürlüğüne geldi. Emniyet ekipleri, sahtecilik işlemi yapmaya teşebbüs eden şahsı suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.

Personelin dikkati 1 milyon liralık gayrimenkulü kurtardı

Edirne Bölge Müdürlüğüne bağlı Çerkezköy Tapu Müdürlüğü sınırlarında bulunan ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan gayrimenkulü, sahte kimlik ile düzenlenen vekaletname kullanarak satmaya çalışan kişi/kişiler, Çerkezköy Tapu Müdürlüğü personellerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalanmış oldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu anlamda, her gün çok yoğun tapu işlemlerini bitirmek için canla başla mücadele eden ve 174 yıllık köklü bir geçmişe sahip bir kurumun mensupları olan tapu çalışanlarının dikkati ve özverili çalışmaları sayesinde yaklaşık 1 milyon değerindeki sahteciliğin önüne geçilmiştir. Yakın zamana kadar yapmış olduğu teknolojik ataklar ve geçmişinden aldığı güç ile “yılın en iyi kamu kurumu” seçilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu ödülü sadece atmış olduğu adımlardan değil, vatandaşlarımızın taşınmazlarını da koruma ve kollama gayreti ile bir kez daha kanıtlamıştır” denildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7