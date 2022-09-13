Eskişehir’de güneş enerji sistemlerinden yaklaşık 1 milyon TL’lik enerji ve nakil kablosu çaldıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, ağustos ayı içerisinde Sivrihisar, Tepebaşı, Çifteler ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan güneş enerji sistemlerinden hırsızlık olayları gerçekleşmesi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL’yi bulan, toplamda 91 bin metrelik enerji ve nakil kablosunun çalındığı tespit edildi. Yürütülen teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin kullandıkları araçlara, her olayda farklı sahte plaka taktıkları ve aynı yöntemle Bilecik, Kütahya ve Manisa’da da hırsızlık yaptıkları belirlendi.

6 şüpheli ve olaylarda kullanılan 3 araç yakalandı

Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik Eskişehir-Ankara Karayolu’nda operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmada 6 şüpheli ve olaylarda kullanılan 3 araç yakalandı. Yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 42 adet fişek, 62 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği, 1 kablo kesme makası ve şüphelilerin ekipleri fark edince yol kenarına attıkları 40 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, “Haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçlarından adliyeye sevk edildiği ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.