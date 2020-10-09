1 milyon 800 bin dolarlık sahte parayı piyasaya süremeden yakalandılar
MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİ, BİR ARABADA YAPTIĞI ARAMADA 1 MİLYON 800 BİN SAHTE AMERİKAN DOLARI ELE GEÇİRDİ. OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALIRKEN, ŞAHISLARIN SAHTE DOLARLARI MERSİN'DE PİYASA SÜRMEYE HAZIRLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ.
Mersin’de bir cipte 1 milyon 800 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi. Sahte dolarları Mersin’de piyasa sürmeye hazırlandıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay’dan 4 şüpheli şahsın, Mersin’e gelerek ellerinde bulundurdukları sahte Amerikan Dolarlarını piyasaya sürmek için müşteri aradıklarını öğrendi. Bunun üzerine şüpheli şahısları yakalamak için araştırma başlatan ekipler, şahısların kimliklerini ve kullandıkları cipi tespit etti. Aracı takibe alan ekipler, şüphelileri paraları piyasaya sürmek isterken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı cipte yapılan aramada 1 milyon 800 bin sahte Amerikan Doları ile 1 adet para sayma makinası ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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