1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı
1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruplar, polis tarafından gözaltına alındı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen Mecidiyeköy'de ve Osmanbey'e toplanan ufak gruplar Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruplara müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.
İşçilerin, günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, bir asırdan fazladır dünyanın dört bir yanında emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. 1 Mayıs'ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da korona salgını nedeniyle alanlarda kitlesel olarak kutlanmayacağı belirtildi.
POLİS BARİYERLERİNİ DEVİRDİLER
Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan bir grup, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis bariyerlerini devirerek Galatasaray Meydanı girişine gelen eylemcilere polis müdahale etti. Eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mecidiyeköy'de toplanan bir grup daTaksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.
Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.