1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı

İşçilerin, günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, bir asırdan fazladır dünyanın dört bir yanında emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. 1 Mayıs'ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da korona salgını nedeniyle alanlarda kitlesel olarak kutlanmayacağı belirtildi.

POLİS BARİYERLERİNİ DEVİRDİLER

Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan bir grup, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis bariyerlerini devirerek Galatasaray Meydanı girişine gelen eylemcilere polis müdahale etti. Eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mecidiyeköy'de toplanan bir grup daTaksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.