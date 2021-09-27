1 kişinin öldüğü patpat kazası kameralara yansıdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz cumartesi gecesi 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz cumartesi gecesi ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında patpat sürücüsü Mustafa Yaman hayatını kaybederken, Cüneyt A. ve Atalay A. ise yaralandı. Kaza anı Kepez Mahallesi’ndeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kepez istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Mustafa Yaman idaresindeki halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracının Solak yol ayrımı mevkiine geldiğinde aşırı hız nedeniyle kaldırıma çarparak takla attığı, bu sırada aynı istikamette ilerleyen Eren K. idaresindeki 67 TL 227 plakalı Opel marka otomobile de çarptığı görülüyor.