1 kişinin öldüğü miras kavgasında 2 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kardeşler arasında çıkan ve 1 kişinin silahla vurularak ölümüyle sonuçlanan kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik Mahallesi 9012. Sokak’ta babasından miras kalan binada ikamet eden Nazmi Ç. ile kardeşleri ve yeğenleri arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Nazmi Ç.’nin kardeşleri ve ölen ağabeyinin çocukları, miras kalan 3 katlı iki binanın satılması için yargıya başvurdu. Geçtiğimiz perşembe günü sabah tarafların da hazır bulunmasıyla hakim ve avukatlar eşliğinde keşif işlemi başlatıldı. Keşif işlemi sonrası görevlilerin ayrılmasıyla başlayan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Nazmi Ç.’nin ağabeyi Fikret Çelik boyun kısmına isabet eden mermi ve bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, hayatta olmayan en büyük ağabeylerinin oğlu Fatih Ç. ise ayağından yaralandı. Nazmi Ç.’in iki oğlundan birisi de yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı. Ağır yaralanan ve kalbi duran Fikret Çelik’e olay yerine gelen sağlık çalışanları sedye üzerinde ambulansa kadar kalp mesajı yaptı. Fikret Çelik, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili Nazmi Ç., oğlu ve eşini gözaltına aldı.

Polis merkezinde ifade veren şüpheliler, kendilerinin kimseyi öldürmek gibi bir niyetleri olmadığını, kendilerine karşı saldırı yapıldığını ve yaşananlardan dolayı çok pişman olduklarını söyledi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye yan kapıdan güvenlik önlemleri altında alınan şüphelilerden Nazmi Ç. ve oğlu A.Ç., savcılığa verdikleri ifadenin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Nazmi Ç.’nin eşi G.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.