1 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Çepni Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yılmaz (20) idaresindeki 41 NZ 516 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak, beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, Mehmet Yılmaz ve Yunus Emre B. (20) araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı Yunus Emre B., sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Y. isimli gencin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen vatandaşın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, otomobilin caddede seyir halindeyken, bir anda yan dönerek sürüklendiği görülüyor. Yoldan çıkan otomobil beton direğe çarpıyor.