1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı

Kocaeli’de tartıştıkları Okan Yalın’ı sokak ortasında darp edip, taş, sopa, demir ve tüfek ile defalarca kez kafasına vurarak öldüren 6 zanlı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ifadesi yer alan Okan Yalın’ın 13 yaşındaki kızı, "Kemal pompalı tüfekle, Sibel taşla, yakınları da demir ve tahta sopalarla babama vurdular" dedi. Diğer yandan iddianamede, olayı engellemek isteyen kişilere zanlılardan 2’sinin, "Okan’a ambulans çağırmayın ölsün, gebersin" dediği yer aldı.

Olay, 1 Aralık 2020’de gece saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile kimliği belirsiz şahıslar arasında sokak ortasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edildi. Kafasından bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan Yalın, yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Yalın’ın öldürülmesi olayına karışan 3’ü kadın 8 kişinin kimliklerini belirlendi. Kemal K., Tekin K., Esra K., Sibel K., N.Ç., K.K. Hüseyin K, ve Ramazan Ç. adlı 8 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Kemal K., Sibel K., Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Esra K. ve Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"Demir ve sopalarla babama saldırdılar"

Okan Yalın’ın öldürülmesi olayına ilişkin hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan Okan Yalın’ın kızı M.Y. (13), sanık Kemal K.’nın olay günü silah ile havaya doğru 1-2 el ateş ettiğini belirterek, "Sonrasında Kemal pompalı tüfekle babamı vurdu. Babam ise Kemal’i ittirdi. Sanık Sibel K., yerden aldığı büyük taşı babamın kafasına fırlattı. Taşın isabet etmesi ile babam yere düştü. Kemal pompalı tüfekle, Sibel taşla, yakınları da demir ve tahta sopalarla babama vurdular. Sibel ve Kemal toplanan mahalleliye bağırarak ’Okan’a ambulans çağırmayın ölsün gebersin’ dedi. Babamı darp eden gençlerin elinde bıçak vardı ancak bıçak ile babama vurmadılar. Babamı darp eden herkesten şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"Okan’a ambulans çağırmayın ölsün gebersin"

İddianamede, sanık Kemal K.’nın 30 Kasım 2020’de polis merkezine giderek, maktul Okan Yalın’ın kendisini falçata ile darp ettiği, tehdit ettiği ve para istediği gerekçesiyle şikayetçi olduğunun belirtildiği iddianamede, "Alkollü olan Okan Yalın’ın bu durumu öğrenmesi üzerine yanındaki arkadaşı Veysel K. ve kızı M.Y. (13) olduğu halde Kemal K.’nın ikamet ettiği adrese giderek giriş katında bulunan dairenin camını kırdı. Daha sonra ’ulan maço çık dışarı’ diye bağırdı. Bunun üzerine ikinci katta oturan Kemal’in kardeşi olan Tekin K. ruhsat süresi geçmiş av tüfeği ile havaya iki el ateş etti. Okan Yalın ise sokağın kesiştiği noktaya kadar geriye gitti ve elinde maket bıçağı olduğu halde montunu ve hırkasını yırtıp açarak, "vuracaksan vur" şeklinde bağırdı. Devamında evde bulunan Tekin K., Hüseyin K., Sibel K. ve Esra K. ile dışarıda bulunan Ramazan Ç., Okan Yalın’ın yanına geldi. Hüseyin K., elinde bulunan siyah renkli yuvarlak boru şeklinde demir ile yandan Okan Yalın’ın kafasının kulak üzerine doğru vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle Okan Yalın yere düştü. Devamında Tekin K., eline aldığı sivri bir taş parçası ile yerde yatan Okan Yalın’ın kafasına birçok kez vurdu. Kemal K. da bu sırada elinde bulunan pompalı tüfeğin dipçik kısmı ile yerde yatan Okan Yalın’ın başına birçok kez vurdu. Bu sırada Sibel K. da elinde bulunan parke taşına benzer küçük bir taş ile hareketsiz yatan Okan Yalın’ın başına vurdu. Ramazan Ç. de sopa ile Okan Yalın’a vurdu. Bu esnada Esra K. olaya müdahale etmek isteyen Veysel’i itekleyerek, "sen karışma sana bir şey yaparlar" dedi. Olaya müdahale etmek isteyen diğer kişilere ise Kemal K. ve Sibel K. müdahale ederek "Okan’a ambulans çağırmayın ölsün gebersin" dediler" ifadeleri kullanıldı.

Tüfeği komşunun evine sakladı

Sanık Esra K.’nın suçta kullanılan av tüfeğini komşusunun evine sakladığının kaydedildiği iddianamede, "Tekin K., Sibel K. ve Esra K. olaydan sonra evlerine geri döndüler. Kemal K. ve Ramazan Ç. ise yerde cansız vaziyette yatan Okan Yalın’n başında bekledi. Hüseyin K. ise olay yerinden kaçtı. Sonrasında olay yerine polis ekiplerinin geldiği ve Okan Yalın’ın kaldırıldığı hastanede vefat ettiği anlaşılmıştır" denildi.

"Kasten öldürmeye yardım ettiler"

Sanıklardan Kemal K., Tekin K., Hüseyin K., Sibel K., ve Ramazan Ç.’nın olay tarihinde eylem ve fikir birlikteliği içerisinde hareket ettiğinin vurgulandığı iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Sanık Tekin’in havaya av tüfeği ile iki el ateş etmesi ve devamında diğer şüphelilerin sopa, taş parçası, bıçak kabzası ve av tüfeği kabzası ile maktul Okan Yalın’ın kafasına birçok kez vurarak maktulü öldürmek suretiyle iştirak halinde kasten öldürme suçunu işledikleri, şüpheliler Esra K., Kemal K., Tekin K., Hüseyin K., Sibel K. ve Ramazan Ç.’nin maktul Okan Yalın’ı kasten öldürme suçunu işlemeleri hususunda olay yerinde bulunarak şüphelilere destek vermesi, olaya müdahale etmeye çalışan Veysel’i engelleyerek şüphelilerin eylemlerini kolaylaştırması ve olay sonrasında suçta kullanılan av tüfeğini saklaması suretiyle ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçunu işlediği sonucuna varılmıştır"

Kemal K.’ya haksız tahrik hükümleri istendi

Savcı iddianamesinde, Okan Yalın’ın olaydan bir gün önce sanık Kemal K.’ya karşı işlediği ’yağmaya teşebbüş’ eylemini, sanığın evinin camını kırmasını ve "ulan maço çık dışarı" şeklindeki söylemini dikkate alarak, sanık Kemal K.’nın suçu haksız tahrik altında işlediği kanaatine vardı. Kemal K. hakkında haksız tahrik hükümleri talep eden Cumhuriyet Savcısı, diğer sanıklara ise haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.