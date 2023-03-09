1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada tutuklu sürücüye 7 ay sonra tahliye

Eskişehir’de iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında tutuklu yargılanan sürücü Hasan Vurucu’nun tahliyesine karar verildi.

Geçen yıl Ağustos ayında Odunpazarı ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi yakınlarında Fahrettin Kıymaz idaresindeki 26 AB 492 plakalı hafif ticari araç, Hasan Vurucu’nun kullandığı 26 UC 397 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da şarampole devrildi. Kaza sonucu 26 AB 492 plakalı aracın sürücüsü Fahrettin Kıymaz (36) olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan 26 UC 397 plakalı aracın sürücüsü Hasan Vurucu, Yukarıçağlan Mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kazaya karışan araçlarda yaralanan Menderes Ş. (46) Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, Ahmet D. (29), Mehmet Ali O. (18) ve Abdulkadir K. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, evinde yakalanan sürücü Hasan Vurucu’nun kaza esnasında alkollü olduğu tespit edilmişti. Vurucu çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması talep edildi

Kazayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanık Hasan Vurucu hakkında hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanığın ‘taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Hasan Vurucu duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatların beyanda bulunmasının ardından sanık Hasan Vurucu savunma yaptı.

Köpeğe çarptıktan sonra kaza oldu

Bilirkişi raporunda şerit ihlali nedeniyle asli kusurlu bulunan Hasan Vurucu savunmasında kusurunun bulunmadığını belirterek, “Ben suçsuzum. Ben köpeğe çarptıktan sonra kaza oldu. Fahrettin’e arkadan gelen arabalar çarptı. Suçlamaları kabul etmiyorum. O aracın şoförü de Fahrettin değildi” dedi.

7 ay sonra tahliyesine karar verildi

Mahkeme heyeti, yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan sanık Hasan Vurucu’nun tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Sanık avukatlarının tekrar ATK raporu alınması talebini reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Eylül’e erteledi.