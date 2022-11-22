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1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada gözaltına alınan sürücü tutuklandı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.
Asayiş 22.11.2022, 23:15
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.
Kaza, dün Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Kuzuluk Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen M.C.Y. idaresindeki 54 FM 281 plakalı hafif ticari araç, Recep Kartal (33) kontrolündeki motosiklet ve Ö.Ö. idaresindeki 54 H 0741 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan feci kazada M.C.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.C.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.