1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada şüpheliler yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına sebep olan 2 şüpheli 16 gün sonra polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde 1 Aralık tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle caddeye gelen bir grup ile caddede bulunan diğer grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, Hasbi G. (65), Mesut Ercan (46) ve o sırada cadde üzerinde bir ticari takside bulunan Gül A. yaralandı. Otomobiliyle gelen grup ise araca binerek olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Mesut Ercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda cadde üzerinde 23 boş kovan bulunurken 6 merminin ise çevredeki araç ve iş yerlerine isabet etiği tespit edildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen B.K. ve M.F.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.