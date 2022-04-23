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1 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Stolac sokakları görüntülendi
Bosna Hersek’in Mostar kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi ağır yaralandı. Yaralananlardan 27 yaşındaki Elmira Sefo isimli genç kız hayatını kaybetti.
Asayiş 23.04.2022, 04:33
Bosna Hersek’in Mostar kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi ağır yaralandı. Yaralananlardan 27 yaşındaki Elmira Sefo isimli genç kız hayatını kaybetti.
Bosna Hersek’te yerel saat 23:07’de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Mostar Üniversitesi Klinik Hastanesi’ne (SKB) nakledildi. Kukavac yerleşiminde de bir aile evinin üzerine büyük bir kayanın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Hafif yaralanan çok sayıda kişi Sağlık Merkezi’ne başvurdu. Öte yandan Mostar’da artçı sarsıntılar devam ediyor. 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından 4.6 büyüklüğünde 2. deprem meydana geldi. Yaşanan depremden korkan Herseklilerin kendilerini panikle sokağa attı.
(OH-MA-Y)