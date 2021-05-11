1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu

Antalya’da polisin gerçekleştirdiği izin belgesi denetiminde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Denetim kuyruğuna takılan bir ambulans ise önündeki araçların sağ ve sol şeritlere ayrılması ve polisin yönlendirmesi sayesinde kolaylıkla kuyruğu geçerek yoluna devam etti.

Antalya’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde sıkı denetimler devam ediyor. Polis ekipleri kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda bulunanların muafiyet belgelerine tek tek bakıyor. Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere uygulama noktaları kurarak denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinin ana arterleri olmak üzere birçok yerde de gerçekleşen uygulamalarda araçlara ve yayalara, polis tarafından izin belgesi soruluyor. Denetimler esnasında ise ister istemez araç kuyrukları oluşuyor.

Kuyruğu 1 dakikada geçti

Kentin araç trafiğinin en işlek olduğu 100. Yıl Bulvarı’nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği izin belgesi denetiminde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kuyruğun en sonunda yer alan araçların denetim noktasından geçmesi yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Denetimlerde uzun kuyruğa denk gelen bir ambulans için sürücülerin duyarlılığı ise göze çarptı. Hasta taşıyan ambulansı gören araçlar sağ ve sol şeritlere ayrılarak orta şeridi açarken, durumu fark eden polis ekipleri de trafik akımını sağlayıp ambulansın 1 dakikada geçişini sağladı.

Bazı araçların ise ambulansın arkasına geçip kuyruğu hızlı geçmeye çalıştıkları gözlendi.