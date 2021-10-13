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1 kilo 810 gram esrarla yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 810 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alını adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 13.10.2021, 17:34
1 kilo 810 gram esrarla yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 810 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alını adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyünde yapıldı. Köyde ikamet eden K.C., isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri şahsın ikametine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 1 kilo 810,43 gram esrar ele geçirildi.

Meydana gelen olay ile ilgili bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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