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1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
KAYSERİ'NİN PINARBAŞI İLÇESİNDE 1 HAFTADIR KAYIP OLARAK ARANAN ŞAHIS, BOŞ ARAZİDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Asayiş 25.08.2020, 14:49
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs, boş arazide av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Y.A. (30), ilçede bulunan boş bir arazide hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Y.A.’nın ensesinden vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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