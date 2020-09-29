banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Perotti için son görüşme!
Perotti için son görüşme!
İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Meteorolojiden Bursa için ’sarı’ uyarı
Meteorolojiden Bursa için ’sarı’ uyarı
Transfer anlaşması neredeyse tamam!
Transfer anlaşması neredeyse tamam!

1. Derece Askeri Yasak Bölgede 3 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE’DE, POLİS ÖZEL VE HUDUT KARAKOLU PERSONELLERİNCE, 1. DERECE ASKERİ YASAK BÖLGE’DE, 3 SURİYE UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI. GÖÇMENLERİN ÜZERİNDEN, ÇOK SAYIDA ZİYNET EŞYASI, DÖVİZ, CEP TELEFONU, POWERBANK, FLAŞ BELLEK VE ÇOK SAYIDA FARKLI ÜRÜN ÇIKTI.

Asayiş 29.09.2020, 12:34
3
1. Derece Askeri Yasak Bölgede 3 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de, Polis Özel ve Hudut Karakolu personellerince, 1. Derece Askeri Yasak Bölge’de, 3 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinden, çok sayıda ziynet eşyası, döviz, cep telefonu, powerbank, flaş bellek ve çok sayıda farklı ürün çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Eylül 2020 tarihinde Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Gemici köyünde 3 Suriye uyruklu şahıs, 1. Derece Askeri Yasak Bölge’de Polis Özel Hareket ve Hudut Karakolu personelince yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, Yunanistan tarafından deport edilen yasadışı göçmenlerden zorla alındığı değerlendirilen 218 adet farklı cins ve modellerde android cep telefonu, 20 adet farklı modelde tuşlu telefon, altın olabileceği değerlendirilen 2 adet bilezik, 5 adet kolye, 1 adet bileklik, gümüş olabileceği değerlendirilen 2 adet küpe, 19 adet kolye, 28 yüzük, 25 adet muhtelif küpe, 535 Euro para, 27 bin 897 TL, 367 Dolar, 7 bin 580 İran Riyali, 62 bin Suriye Lirası, 80 Sırbistan Dinarı, 780 Sudan Sterlini, 500 Makedonya Dinarı, 20 Libya Dinarı, 1 adet elektronik sigara, 22 adet muhtelif kol saati, 2 adet güneş gözlüğü, 14 paket yabancı bandrollü sigara, 4 adet muhtelif powerbank, 1 adet dövme kalemi, 1 adet dijital kart, 1 adet USB dönüştürücü, 8 adet flaş bellek, 9 adet hafıza kartı, 5 adet sim hafıza kartı, 4 adet muhtelif kulaklık ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konuldu. Üç Suriye uyruklu şahsın adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
çok şiddetli yağmur
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0