1. Derece Askeri Yasak Bölgede 3 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de, Polis Özel ve Hudut Karakolu personellerince, 1. Derece Askeri Yasak Bölge’de, 3 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinden, çok sayıda ziynet eşyası, döviz, cep telefonu, powerbank, flaş bellek ve çok sayıda farklı ürün çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Eylül 2020 tarihinde Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Gemici köyünde 3 Suriye uyruklu şahıs, 1. Derece Askeri Yasak Bölge’de Polis Özel Hareket ve Hudut Karakolu personelince yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, Yunanistan tarafından deport edilen yasadışı göçmenlerden zorla alındığı değerlendirilen 218 adet farklı cins ve modellerde android cep telefonu, 20 adet farklı modelde tuşlu telefon, altın olabileceği değerlendirilen 2 adet bilezik, 5 adet kolye, 1 adet bileklik, gümüş olabileceği değerlendirilen 2 adet küpe, 19 adet kolye, 28 yüzük, 25 adet muhtelif küpe, 535 Euro para, 27 bin 897 TL, 367 Dolar, 7 bin 580 İran Riyali, 62 bin Suriye Lirası, 80 Sırbistan Dinarı, 780 Sudan Sterlini, 500 Makedonya Dinarı, 20 Libya Dinarı, 1 adet elektronik sigara, 22 adet muhtelif kol saati, 2 adet güneş gözlüğü, 14 paket yabancı bandrollü sigara, 4 adet muhtelif powerbank, 1 adet dövme kalemi, 1 adet dijital kart, 1 adet USB dönüştürücü, 8 adet flaş bellek, 9 adet hafıza kartı, 5 adet sim hafıza kartı, 4 adet muhtelif kulaklık ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konuldu. Üç Suriye uyruklu şahsın adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.