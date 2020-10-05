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1. derece askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'DE, ‘HUDUT KARTALLARI’ OLARAK SINIR BİRLİKLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA, YUNANİSTAN’A KAÇMAYA ÇALIŞAN FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ (FETÖ) ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ YAKALANDI. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER, H.K. VE N.K.’NIN EVLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ.

Asayiş 05.10.2020, 12:01
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1. derece askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne’de, ‘hudut kartalları’ olarak sınır birliklerince yapılan çalışmalarda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Meriç ilçesi yakınlarında 1. Derece askeri yasak bölgede sınır birlikleri tarafından yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 kişi tespit edildi. FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen H.K. ve eşi N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, H.K. ve N.K.’nın evli oldukları öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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