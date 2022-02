Artvin’de temizlik işçisi ile köpeğin kıskandıran dostluğu

1/10

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde temizlik görevlisi ile köpeğin dostluğu görenleri kendine hayran bırakıyor. Temizlik görevlisinin yanından bir an olsun ayrılmayan 'Batum' isimli köpek, her gün mesai boyunca kendisine eşlik ediyor. Çöp toplayıp, el arabasını iten köpek, belediye başkanının makamına da temizlik görevlisiyle birlikte giriyor.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde belediyede görev yapan temizlik çalışanı Rıfat Başar'ın (35) 5 aydır ‘Batum’ isimli köpekle kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürüyor. Her gün temizlik yaptığı Uzun Yalı Mahallesi'nde Başar'ı bekleyen köpek, akşam mesai bitene kadar yanından ayrılmıyor. Bazen pet şişeleri toplayarak, bazen de su kapaklarını toplayarak Başar'a yardım eden Batum, Başar’la birlikte belediye başkanının makamına da giriyor.