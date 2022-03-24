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Artvin’de kar yağışı nedeniyle 5 besi ahırın çatısı çöktü

Güncel 24.03.2022, 09:28
Artvin’de kar yağışı nedeniyle 5 besi ahırın çatısı çöktü
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Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar, 5 besi ahırının çatısının çökmesine neden oldu. Çöken çatılar nedeniyle maddi hasar meydana geldi.