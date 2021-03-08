Artvin’de dönere kadın eli değdi

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Artvin’de bilgisayar programcısı Bahtinur Gürbüz, mesleğini bırakıp 18 yıldır döner ustası olarak eşine yardım ediyor.

Artvin’de yaşayan bir çocuk annesi Bahtinur Gürbüz (48) eşinden öğrendiği döner ustalığını 18 yıldır başarıyla sürdürüyor. Bilgisayar programcılığı mezunu olan Bahtinur Gürbüz, devlette iş bulamayınca eşiyle birlikte ortak karar alıp döner salonu açtı. Şehir merkezinde 40 metrekare ufak bir dükkanda aile işletmeciliği yapan Gürbüz ailesi, 18 yıldır müşterilerine hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.