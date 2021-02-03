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Artvin’de baharın habercisi çiçekler erken açtı
Güncel
03.02.2021, 11:44
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Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava hüküm sürerken Artvin’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle baharın habercisi olarak bilinen siklamen çiçekleri, erik ve kayısı ağaçları çiçek açtı.
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