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Artvin’de baharın habercisi çiçekler erken açtı

Güncel 03.02.2021, 11:44
Artvin’de baharın habercisi çiçekler erken açtı
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Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava hüküm sürerken Artvin’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle baharın habercisi olarak bilinen siklamen çiçekleri, erik ve kayısı ağaçları çiçek açtı.