Türkiye’nin en yeni ilçesi olma yolunda hazırlıklar sürüyor

Artvin’de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye’nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi aylar sürecek.

Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin’deki Yusufeli Barajında son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işlemiyle birlikte sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi.

Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan Yusufeli yeni yerleşim yeri altyapı çalışmaları tamamlanırken, 24 milyon metreküp kazı, 11 milyon metreküp dolgu yapılarak 153 hektar alan elde edildi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve beraberindeki Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Yusufeli Beledi Başkanı Eyüp Aytekin ve DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokolak yeni yerleşim yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

“Eksikler var tamamı bitince taşınmayı istiyoruz”

Bölge halkından Hüseyin Çakaloğlu beklentilerimiz oldukça yüksek olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Beklentilerimizin bir kısmı karşılandı bir kısmı karşılanmak üzere. Devletimiz çok büyük ve güzel bir ilçe yaptı. İnşallah yakın zamanda taşınmayı planlıyorlar. Fakat yukarıdaki işlemlerin tamamı bittikten sonra taşınsak iyi olur. Çünkü eksiklerimiz var, çevre düzenlemeleri tam oturmuş değil. Fazla acele etmeden her şey bittikten sonra güzel bir şekilde burada hiç kimseyi bırakmadan gerek esnaf gerek vatandaş ihtiyaçlarını karşılamış olarak taşınırsak daha iyi olur. Kimsenin mağdur olmadan yeni ilçemize tanışacağımı umut ediyorum".

İlçede esnaflık yapan Hasan Kaçmaz ise “Eksiklerimiz var. Binalar yapınan işlemler çok güzel fakat özellikle esnafa yönelik eksikler var. Sıralamalarda sorun var. Bu sorunlar giderilmesi gerek” dedi.

Doğma büyüme Yusufeli’nde yaşayan Mustafa Kılıçlıoğlu, “Söylenecek çok şey var. Zor bir süreçten geçiyoruz. 10 yıldır toz duman oldu ilçe. Alt yapılar, üst yapılar, viyadükler, tüneller halkımız eziyet çekti. Sonuna geldik. Yeni yerleşim yerinde her şeyin tam bitmiş halde taşınmak istiyoruz. Evi fiyatlarımızda İnşallah uygun olur” ifadelerini kullandı.

7. kez taşınacak

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7’nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar Mevkii’nde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına bin 638 konut inşa edilecek, bin 600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak. Yeni yerleşim yeri inşaatlarının sürdüğü ilçede 2’nci bölgede ise kaymakamlık, kamu binaları ve merkez cami yapımı sürüyor. Bu bölgede toplam 238 iş yeri inşa edilecek. Yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. 1950 yılında son yerleşim yerinde kurulun Yusufeli ilçe merkezi inşaatların tamamlanmasının ardından taşınma ilçemi başlayacak.