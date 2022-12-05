Sol Parti ve Halkevleri üyelerinden, CHP’li Hopa Belediye Başkanı Ekmekçi’ye ’yeşil alan’ tepkisi

Artvin’in Hopa ilçesinde Sol Parti ve Halkevleri üyeleri, Hopa Belediyesi tarafından ihaleye çıkartılan yeşil alan için başkanlık makamını bastı.

Hopa Belediye Başkanlığı tarafından ilçe meydanında bulunan 35 metrekarelik yeşil alan ihaleye çıkartılınca, Sol Parti ve Halkevleri üyeleri ihalenin etik olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

İddialara göre, yapılan görüşmelere rağmen yeşil alan bugün komisyon kararıyla ihale edilince, bir grup partili ve dernek üyesi önce ilçe meydanında basın açıklaması yaptı, daha sonra belediye binasına gitti.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Taner Ekmekçi’yle görüşmek isteyen grup başkanı, Ekmekçi’yi makamda bulamayınca, beklemeye başladı. Polis eşliğinde makama giren protestocular, buradan tepkilerini duyurdular.

“Sırtımıza basa basa yükseldin”

Halkevleri üyeleri yaptıkları açıklamada, "Sırtımıza basa basa yükseldin. Karşında enayi var zannediyorsun, enayi yok karşında. Biz bu memlekete bedel ödedik, bir ittifak kurduk, ’bu ülkeyi rantçılar yönetemeyecek’ dedik, senle konuşmaya çalıştık. Başkan bu böyle olmaz. ’Halka aç bu belediyeyi’, ’birlikte yönetelim, komisyonlar kuralım’ dedik, hiçbirine yüz çevirmedin, yetmedi tuttun bizi Hopalılarla karşı karşıya getiriyorsun" diyerek tepkilerini dile getirdiler.