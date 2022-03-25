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Sahara Geçidinde mahsur kalan sürücülerinin yardımı Kızılay ekipleri koştu
Artvin’de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şavşat-Ardahan devlet yolu ulaşıma kapatıldı. Yolda kalan sürücülere Türk Kızılay Artvin Şubesi ve AFAD ekipleri yiyecek yardımında bulundu.
ARTVİN 25.03.2022, 09:07
Artvin’de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şavşat-Ardahan devlet yolu ulaşıma kapatıldı. Yolda kalan sürücülere Türk Kızılay Artvin Şubesi ve AFAD ekipleri yiyecek yardımında bulundu.
Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Sahara dağında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şavşat - Ardahan devlet yolu ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda küçük araç geçişlerine izin verilirken, ağır tonajlı araçlar yolun açılmasını bekledi. Türk Kızılay Artvin Şubesi ve AFAD ekipleri bölgeye giderek kar nedeniyle yolda mahsur kalan tır sürücülerin yiyecek götürdü.
Tır sürücüleri Kızılay ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade etti.