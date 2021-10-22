banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Facebook’tan telif hakkı kararı
Facebook’tan telif hakkı kararı
Dolarda yeni zirve: 9.66
Dolarda yeni zirve: 9.66
Bakan Koca'dan aşı olma çağrısı!
Bakan Koca'dan aşı olma çağrısı!

Odun keserken uçuruma düşen kişi kurtarıldı

Artvin’de kışlık odun ihtiyacı yaparken uçuruma düşen ve yaralanan İbrahim Uğur (55) AFAD ve Jandarma ekiplerince bulunduğu yerden yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

ARTVİN 22.10.2021, 12:50
Odun keserken uçuruma düşen kişi kurtarıldı

Artvin’de kışlık odun ihtiyacı yaparken uçuruma düşen ve yaralanan İbrahim Uğur (55) AFAD ve Jandarma ekiplerince bulunduğu yerden yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Olay dün gece saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Ortaköy köyü Ecvanta Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kışlık odun ihtiyacı yapmak için oğluyla birlikte ormanlık alanda çalışan İbrahim Uğur, dengesini kaybederek 300 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralandı. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri geldi.

AFAD ekipleri özel istasyon kurarak vinç yardımıyla yaralı adamın yanına indi. Sedyeye konulan kişi vatandaşların yardımıyla AFAD ve Jandarma ekiplerince yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmanın ardından güvenli bölgeye çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedavisi için Artvin Devlet Hastanesine götürülen vatandaşın durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2