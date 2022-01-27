Kıbrıs Gazisi Fevzi Parlak Artvin’de son yolculuğuna uğurlandı

Artvin’in Hopa ilçesinde hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fevzi Bayrak, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İlçede yaşayan ve tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Bayrak’ın cenazesi öğle namazı öncesinde Merkez Camisi’ne getirildi. Bayrak’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Pınarlı köyünde aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven, Hopa Kaymakam Vekili Mehmet Şerif Olçaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Bakanı Merve Nilda Yavuzdemir, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ile vatandaşlar katıldı.