Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü’ye ziyaretler devam ediyor

Hayati Akbaş

HOPA- Hopa Kaymakamlık görevine başlayan Gürkan Üçüncü’ye hayırlı olsun ziyaretleri ara vermeden devam ediyor.

Kaymakam Üçüncü’ye Gürcistan’ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze Kaymakamlık Makamında ziyaret etti.

Kaymakam Üçüncü, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Türkiye ile Gürcistan’ın dost ve kardeş iki olduğunu belirterek, mevcut ilişkilerin artarak devam etmesine ve iki ülkenin gelişmesine katkı sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

Kaymakam Üçüncü’yü Sahil Güvenlik Bölge Komutanı S.G Binbaşı Harun Özkaynak ve Sahil Güvenlik Komutanı S.G Yüzbaşı Can Çakıcı, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, 14 Mart İlkokulu Müdürü Hakan Hacıosmanoğlu ve okul aile birliği, Hopa Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Akbıyık Hopa PTT müdiresi Sevgi Tüzel ve PTT görevlisi Ayşe Birinci, Saadet Partisi ilçe başkanı Ferit Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri, Hopa Voleybol Spor Kulübü, İlçeye yeni atanan Emniyet Müdürü Hasan Cavit, Halk bankası müdürü Sinan Lokumcu, Hopa ÇAYKUR Çay Fabrikası Müdürü Gültekin Karaşah, Türkiye Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Osman Çavuş, Türkiye Sağlık İş Sendikası Denetleme Kurulu üyesi Asiye Durmuş, Artvin Sağlık İşçileri temsilcisi Mustafa Saruhan ve Türkiye Sağlık Sen Artvin Başkanı Turgut Ocakçı, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı ve üyeleri, İlçe Savcıları Mehmet Güden, Zühal Çetin, Şener Talay ve Deniz Atakan Arseven, Memur-sen eğitim Bir-Sen başkanı İbrahim İnce, İlçe temsilcisi Engin Gümüş ve İlçe Yeşilay Danışmanlık Merkezi görevlileri Kaymakamımız Gürkan Üçüncü'yü ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler...