ÇORUH EDAŞ, ARTVİN VE RİZE SEL FELAKETİNDE 7/24 SAHADAYDI

Artvin ve Rize’de 22 Temmuz Perşembe sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu hasar gören ilçe ve beldelerde gece gündüz çalışmalarını sürdüren Çoruh EDAŞ, mobil jeneratörleriyle AFAD’a kritik noktalarda aydınlatma desteği de sağladı.

Rize Fındıklı sel felaketinden 27 trafonun etkilenerek 1.709 abonenin enerjisiz kaldığını belirten Çoruh EDAŞ yetkilileri, Fındıklı ilçesinde sürdürülen yoğun çalışmalar sonucu birkaç saat içinde enerjisiz yer kalmadığını vurguladı.

Artvin Arhavi ilçesinde felaketin etkilerinin giderek artması sonucu 101 trafo etkilenmiş, 11.040 abone enerjisiz kalmıştır. İlk andan itibaren görev başında olan ve 28 trafoyu en kısa sürede enerjiye kavuşturan Çoruh EDAŞ, 25 trafoda ise can ve mal güvenliği sebebiyle kısa süreli enerji kesintisi uyguladı. Şirket, kesinti uygulanan trafolara AFAD Artvin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve yerel yönetimler desteğiyle sürdürülen çalışmalar neticesinde yeniden enerji verildiğini açıkladı.

Afet bölgesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Çoruh EDAŞ, 22 trafoyu daha enerjilendirerek, 26 trafo 1.338 abone için 7/24 sahada yer alarak 23 Temmuz itibariyle kesintisiz enerji arzını sağladı. Süreç içerisinde Arhavi’de 158 aboneye 2 gün, 69 aboneye 3 gün jeneratörle enerji desteği sağlayan Çoruh EDAŞ, tüketici memnuniyeti önceliğinin bir kez daha altını çizdi.

Sel felaketinin ilk anından itibaren AFAD Artvin - Rize Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve yerel yönetimlerle kesintisiz enerji arzı için iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten yetkililer, “Çoruh EDAŞ Trabzon ve Rize İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle etkilenen trafolara kısa bir sürede yeniden enerji arzı sağladık. Afetin izlerini silmek ve kesintisiz enerji arzı sağlamak adına gerekli aksiyonları alıp tüm imkanlarımızı seferber ederek bölgedeki trafolarımızı enerjiye kavuşturduk” dedi.

ÇORUH EDAŞ OLASI AFETLER İÇİN TEYAKKUZDA

Çoruh EDAŞ yetkilileri, meteoroloji uyarılarının yakından takip edildiğini olası bir sel felaketi için tüm önlemleri almaya özen göstererek hazırlıklarını tamamladıklarını, mevcut jeneratörlerin acil durumlarda kullanılmak üzere risk olabilecek bölgelere sevk edildiğini belirtti. Şirket, herhangi bir risk durumunda hızla müdahale edebilmek adına, ekiplerinin özverili bir şekilde, gerekli teçhizatlarla afet bölgesinde hazır durumda olduklarını bildirdi.