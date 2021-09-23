Bayraktutan bu defa Hopalı muhtarlarla bir araya geldi

Hayati Akbaş

HOPA- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan bu defa da Hopa’da, Hopalı muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Bayraktutan beraberinde CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Kemalpaşa İlçe Başkanı Taner Çakır, CHP Artvin Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Orhan Atan, İl yöneticisi İsmet Başar, İl Genel Meclisi Üyeleri Hakan Makar, Şenol Çelik ve İlçe yöneticileri ile birlikte Hopa’da muhtarlarla bir araya geldi.

Bayraktutan Muhtarların çalışmaları, köylerdeki alt yapı sorunları ve eksiklikler hakkında bilgi alarak, gerçekleştirilen çalışmalar ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayraktutan Artvin’in tüm sorunlarını, esnafların, muhtarların sorunlarını yerinde dinlemeye devam ettiğini, TBMM açıldığında yeni dönemde bu sorunları ve çözüm önerileri noktasında gündeme taşıyacağını ifade etti.