Artvin’de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Artvin’in Ardanuç ilçesinde Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını Kaymakamlık ve polis ekipleri tarafından unutulmadı.

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken, salgın sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Tedbirler kapsamında restoran ve kafeterya gibi mekanların kısıtlamaya tabi tutulması ve sokağa çıkma yasağının da hayata geçirilmesiyle sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulması zorlaştı. Ardanuç Kaymakamlığı tarafından temin edilen mamalar, İlçe Emniyet Amirliği Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu Polisleri tarafından sokakta bulunan hayvanlar tespit edilerek yiyecek bırakıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sürresi boyunca ilçe merkez ve civarında aç kalan sahipsiz sokak hayvanlarına ekiplerce mama ve su bırakıldı.