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Artvin’de Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi
ARTVİN'İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ROMA DÖNEMİNE AİT BİR KADIN HEYKELİ ELE GEÇİRİLDİ.
ARTVİN 13.08.2020, 14:52
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Artvin’in Şavşat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Roma dönemine ait bir kadın heykeli ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Şavşat ilçesi Yavuzköy Köyü Seyir Tepe mevkiinde yapılan yol kontrol uygulamasında plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada U.G’nin üzerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet tarihi eser niteliği taşıyan kadın heykeli ele geçirildi. U.G gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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