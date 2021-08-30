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Artvin’de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf hayatını kaybetti

Artvin’in Borçka ilçesinde esnaflık yapan şahıs iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ARTVİN 30.08.2021, 21:12
Artvin’de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf hayatını kaybetti

Artvin’in Borçka ilçesinde esnaflık yapan şahıs iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede pastane işleten Uğur Çil (40), iş yerinde bulunan bulaşık makinesinde meydana gelen elektrik kaçağına kapılarak hayatını kaybetti. Çil’in cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenazesinin yarın Borçka ilçesinde öğle namazına müteakip aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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