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Artvin’de durdurulan araçta 5 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ARTVİN 08.04.2021, 11:52
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Artvin’de durdurulan araçta 5 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yusufeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Esenyaka köyü yol ayrımında şüpheli bir otomobil durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada sürücü M.D’ye ait çeşitli marklarda ruhsatsız 5 adet tabanca ile bu tabancalara ait 5 adet şarjör ile 7 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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