Artvin’de ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı

Artvin’de 7 Mart Deprem Haftası kapsamında “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

1-7 Mart Deprem Haftası Dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 81 ildeki tüm resmi ve özel okullarda aynı anda düzenlenen ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ Artvin’de de gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle İlkokulunda düzenlenen tatbikatta, öğrencileri, ilk siren sesiyle sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci siren sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye eden öğrenciler, bahçedeki güvenli alana geçti. Senaryo gereği okulda mahsur kalan öğrenciler ise ilk yardım ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.