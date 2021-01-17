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Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karla kaplanan doğaya yem bıraktı.
ARTVİN 17.01.2021, 10:06
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Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karla kaplanan doğaya yem bıraktı.
Artvin’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının, soğuklardan daha fazla etkilenmemesi için, Hatila Vadisi Milli Parkı ve Ortaköy Saçinka Devlet Avlağı sınırla olmak üzer kentin bazı bölgelerinde yemleme çalışması yapıldı.Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sırtlarına aldıkları ot balyalarını yaban hayatının bulunduğu alanlara bırakmak için karla kaplı yollarda zorlukla ilerlediler. Ot, buğday, mısır olmak üzere toplamda 1 ton yemleme yapılırken, kış boyu bu çalışmanın devam edeceği ifade edildi.
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