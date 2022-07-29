Artvin’de çay bohçasının peşinden giderken kaybolan şahıs sağ olarak bulundu

Olay ilçeye bağlı Dikyamaç köyünde dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayınbiraderine ait olan çay bahçesinde topladıkları çayı bohça yaparak yuvarlama yöntemi ile yamaçtaki bahçeden yuvarlayan Hakan Ergin (50), gözden kaybolan çay bohçasının peşine gitti. Uçurumdan yuvarlandığını düşündüğü çay bohçasını arayan Hakan Ergin geri dönmeyince yakınları hemen 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen AKUT, AFAD ve Jandarma ekipleri Ergin için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları neticesinde kaybolan Ergin, Çifteköprü mevkiinde bir vatandaş tarafından sağ olarak bulundu. Ayağında ve dizlerinden hafif yaralanan ve bitkin halde bulunan Ergin, tedavi altına alındı.