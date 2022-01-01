Artvin Valisi Doruk, Sarp Sınır Kapısındaki gümrük memurlarının yeni yılını kutladı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni yıl dolayısıyla Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı’nda görev başındaki gümrük personeli ve güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Gümrük sahasından giriş ve çıkış yapan tır sürücüleri ve yolcularla bir süre sohbet eden Vali Doruk, 2022 yılının Türkiye’ye ve tüm insanlığa başta sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ederek, yeni yıllarını tebrik etti.