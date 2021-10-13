Artvin TSO’dan öğrencilere ayakkabı desteği

Artvin’de Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO) tarafından ilköğretim öğrencilerine ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.

Artvin’de Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO) sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen programla Artvin’deki ilköğretim okullarında eğitim gören bazı sınıflara ayakkabı dağıtıldı. ARTSO Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin, Başkan Yardımcısı Sedat Ali Öktem, Genel Sekreter Yüksel Çoruh, Oda Sicil Müdürü Tuğçe Özdemir eşliğinde Ardanuç, Şavşat, Yusufeli ve merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarını gezerek okul yönetimine ayakkabıları teslim ettiler.

Artvin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, yaptığı açıklamada “ARTSO olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ilköğretim okulunda okuyan öğrencilere bu yılda ayakkabılarını dağıttık. Bu etkinliğimizi öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine katkı sağlamak amaçlı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.